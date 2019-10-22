Валерий Газзаев: «Если Дзюбу пригласят в «Реал», конечно же, нужно туда идти»

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев считает, что форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба демонстрирует высокую результативность. 65-летний специалист при этом сомневается в спросе со стороны иностранных клубов к игроку из-за возраста.

Ранее сообщалось, что «Интер» интересуется 31-летним Дзюбой.

— Карьеру Дзюбы надо разделять на периоды — «до ЧМ-2018» и «после». Удачная игра сборной и персонально Артема на домашнем чемпионате мира привела к мощному прогрессу в его менталитете и психологии. С тех пор он является лидером в своих командах, излучает уверенность, демонстрирует хорошее качество игры и высокую результативность.

А что касается иностранных клубов, то мы можем сватать его куда угодно. Но есть ли спрос, учитывая возраст?.. Безусловно, если Дзюбу пригласят в мадридский «Реал», конечно же, нужно туда идти. (Дмитрий Симонов)

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей за «Зенит», забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 16 миллионов евро.

Полностью интервью с Газзаевым читайте — здесь