В Италии утверждают, что «Спартак» хочет купить Лаксальта

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может стать игроком «Спартака», сообщает итальянский журналист Вито Анджеле.

По данным источника, осталось лишь два претендента на 27-летнего уругвайца — это «Спартак» и «Олимпиакос». Отмечается, что миланцы хотят получить компенсацию в размере 10 миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили разговоры, что Лаксальта могут обменять с доплатой на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, но 24-летний россиянин оказался в «Аталанте».

Лаксальт в прошлом сезоне в 23 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

