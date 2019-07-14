В Италии сообщили, что де Лигт станет игроком "Ювентуса" в понедельник

Защитник Маттейс де Лигт перейдет из "Аякса" в "Ювентус" в понедельник, 15 июля, утверждает Football Italia. По информации СМИ, "бьянконери" заплатят амстердамскому клубу от 70 до 75 миллионов евро за 19-летнего голландца. Футболист будет получать в новой команде около 12 миллионов евро за сезон.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.

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