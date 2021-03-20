В Испании утверждают, что Холанн хочет играть за «Реал»
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн хочет однажды перейти в «Реал», сообщает 19 марта Marca, ссылаясь на данные из «королевского клуба».
При этом указано, что мадридскому клубу будет легче приобрести норвежца, чем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, к которому они тоже сохраняют интерес. «Боруссия» не планировала продавать его до 2022 года, но не исключено, что в немецком клубе передумают.
20-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за «Боруссию» и забил 31 мяч при восьми голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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