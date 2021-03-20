Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В Испании утверждают, что Холанн хочет играть за «Реал»

12:47
Теги:

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн хочет однажды перейти в «Реал», сообщает 19 марта Marca, ссылаясь на данные из «королевского клуба».

При этом указано, что мадридскому клубу будет легче приобрести норвежца, чем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, к которому они тоже сохраняют интерес. «Боруссия» не планировала продавать его до 2022 года, но не исключено, что в немецком клубе передумают.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за «Боруссию» и забил 31 мяч при восьми голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...