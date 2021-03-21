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Хавбек «Ниццы» Данилу, которым интересовался ЦСКА, вернется в Бразилию

05:57
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Полузащитник «Ниццы» Данилу продолжит карьеру в Бразилии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летний бразилец подпишет контракт с «Палмейрасом». Ранее в СМИ сообщалось, что опорным полузащитником интересовался ЦСКА, однако армейцы отказались от игрока из-за большого количества травм.

В текущем сезоне Данилу, который выступал за «Брагу», «Валенсию» и «Стандард», провел пять матчей за «Ниццу» и заработал две желтые карточки.

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