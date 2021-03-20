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Алаба получит бонус в 20 миллионов евро за переход в «Реал»

12:07
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Защитник «Баварии» Давид Алаба станет игроком «Реала», сообщает ABC Deportes 20 марта. Ранее футболист объявил, что не будет продлевать контракт и покинет немецкий клуб по окончании сезона.

По данным источника, «королевский клуб» достиг договоренности о переходе. Австриец получит бонус за подписание контракта в размере 20 миллионов евро.

28-летний Давид Алаба в текущем сезоне провел 34 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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