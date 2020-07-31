В «Интере» уверены, что «МЮ» согласится продать Санчеса

«Интер» намерен выкупить контракт нападающего Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед», сообщают британские СМИ. Футболист выступает за итальянский клуб на правах аренды.

Как информирует Manchester Evening News, переговоры находятся на продвинутой стадии. Английский клуб не включил в сделку фиксированную сумму выкупа. Сейчас «Интер» платит 75 процентов зарплаты игрока, составляющей 400 тысяч фунтов в неделю.

31-летний чилиец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Интер» и забил четыре мяча при десяти голевых передачах.