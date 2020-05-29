В «Интере» исключают переход Вернера

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер не перейдет в «Интер», заявил спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио.

«Вернер не перейдет в «Интер», — сказал Аузилио в интервью Sky Sport Italia. — Я знаю, что он думает о своем будущем, и мы не будем его подписывать. Мне нравится Вернер как игрок, но мы никогда не вели переговоры о его переходе.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что «Ливерпуль» отказался от покупки 24-летнего немца. В текущем сезоне он провел 38 матчей за «Лейпциг» и забил 30 мячей при 12 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

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