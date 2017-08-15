Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун перебрался в Индию. Клуб "Керала Бластерс" объявил о подписании контракта с 37-летним англичанином.
В прошлом сезоне Браун выступал за "Блэкберн", также он выступал за "Сандерленд".
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун перебрался в Индию. Клуб "Керала Бластерс" объявил о подписании контракта с 37-летним англичанином.
В прошлом сезоне Браун выступал за "Блэкберн", также он выступал за "Сандерленд".
marksan
Господи! Прости мою душу грешную! СЭ всю порнуху выкладывает! Кто слышал об этом игроке и кому нужно переход старого человека через Гималаи в Индию? СЭ становится жёлтой прессой! Сайт перегружен всякими околоспортивными новостями и фотографиями, которые никто не смотрит, и которые повторяются по несколько раз в разных статьях!
16:08