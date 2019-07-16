Турецкий клуб вместо игрока серии A подписал его однофамильца-любителя и на следующий день расторг с ним контракт

Турецкий клуб "Менеменспор" допустил нелепую ошибку в летнее трансферное окно, сообщает Fotoyaa.gn. Представители первого дивизиона (вторая по силе лига Турции) приобрели гамбийского футболиста Альфу Джаллоу из "Алкошетенсе" (любительская лига Португалии). Однако на следующий же день контракт с ним был расторгнут.

Дело в том, что менеджеры "Менеменспора" перепутали футболиста с его однофамильцем Ламином Джаллоу, правами на которого владеет клуб серии A "Кьево".

В сезоне-2018/19 Ламин Джаллоу провел на правах аренды в "Салернитане". На его счету 35 матчей и 6 голов в итальянской серии B. Альфа Джаллоу на профессиональном уровне не выступал.