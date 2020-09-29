Трост-Эконг сменил «Удинезе» на «Уотфорд»

Защитник Уильям Трост-Эконг стал игроком «Уотфорда», информирует официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Удинезе».

Контракт игрока рассчитан на пять лет. 27-летний нигериец в прошедшем сезоне провел 31 матч за «Удинезе» во всех турнирах.

Также «Уотфорд» подписал контракт с гвинейским форвардом Джибрилем Туре. Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года. Сейчас он выступает у себя на родине за «Гефомиг». Контракт 17-летнего игрока будет рассчитан на пять лет и шесть месяцев.