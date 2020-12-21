Три итальянских клуба интересуются Коваленко

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в серии А, сообщает украинский Youtube-канал «ТаТоТаке».

По данным источника, на 24-летнего украинца претендуют «Аталанта», «Наполи» и «Удинезе». Контракт футболиста с дончанами заканчивается следующим летом, поэтому хавбек может перебраться в Италию как свободный агент.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых забил 4 мяча.