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Три итальянских клуба интересуются Коваленко

23:00
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Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в серии А, сообщает украинский Youtube-канал «ТаТоТаке».

По данным источника, на 24-летнего украинца претендуют «Аталанта», «Наполи» и «Удинезе». Контракт футболиста с дончанами заканчивается следующим летом, поэтому хавбек может перебраться в Италию как свободный агент.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых забил 4 мяча.

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