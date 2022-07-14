Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 07:54

Трехкратный победитель Лиги Европы Бакка вернулся в чемпионат Колумбии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Карлос Бакка.
Фото ФК «Атлетико Хуниор»

Форвард Карлос Бакка подписал контракт с «Атлетико Хуниор», сообщается на официальном сайте колумбийского клуба.

Сроки контракта с 35-летним колумбийцем не сообщаются. Бакка уже выступал за «Атлетико Хуниор» с 2009 по 2011 год.

Бакка за свою европейскую карьеру выступал за «Брюгге», «Севилью», «Милан» и «Вильярреал». В составе испанских клубов форвард стал трехкратным победителем Лиги Европы.

Последним клубом Бакки была «Гранада», за которую игрок выступал в сезоне-2021/22. На его счету гол и 3 результивные передачи в 19 матчах сезона.

Карлос Бакка
ФК Гранада
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» поборется с «Манчестер Сити» за 19-летнего француза

Экс-игрок «Шахтера» Тейшейра вернулся в «Васко да Гаму»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости