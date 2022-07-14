Трехкратный победитель Лиги Европы Бакка вернулся в чемпионат Колумбии

Форвард Карлос Бакка подписал контракт с «Атлетико Хуниор», сообщается на официальном сайте колумбийского клуба.

Сроки контракта с 35-летним колумбийцем не сообщаются. Бакка уже выступал за «Атлетико Хуниор» с 2009 по 2011 год.

Бакка за свою европейскую карьеру выступал за «Брюгге», «Севилью», «Милан» и «Вильярреал». В составе испанских клубов форвард стал трехкратным победителем Лиги Европы.

Последним клубом Бакки была «Гранада», за которую игрок выступал в сезоне-2021/22. На его счету гол и 3 результивные передачи в 19 матчах сезона.