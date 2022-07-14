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Сегодня, 08:11

Экс-игрок «Шахтера» Тейшейра вернулся в «Васко да Гаму»

Сергей Разин
корреспондент
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Алекс Тейшейра.
Фото ФК «Васко да Гама»

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Тейшейра подписал контракт с «Васко да Гамой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним бразильцем рассчитано до 31 декабря 2022 года. Тейшейра является воспитанником «Васко да Гамы». Ранее хавбек выступал за донецкий «Шахтер» с 2010 по 2016 год, став пятикратным чемпионом Украины.

В минувшем сезоне Тейшейра провел 24 матча в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Алекс Тейшейра
ФК Бешикташ
ФК Васко да Гама
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