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Сегодня, 07:46

«Атлетико» поборется с «Манчестер Сити» за 19-летнего француза

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Бордо» Секу Мара в это летнее трансферное окно может покинуть команду.

Как сообщает L'Equipe, 19-летний француз привлек внимание «Атлетико», «Монако», «Манчестер Сити», «Труа» и «Лиона». Действующий контракт игрока рассчитан еще на три года.

В июне «Бордо» был понижен до третьего дивизиона страны из-за проваленной финансовой проверки. Чтобы оспорить решение, команде необходимо предоставить гарантии комиссии, поэтому жирондинцы хотят получить за Мара не менее 15 миллионов евро.

Президент &quot;Бордо&quot; Жерар Лопес. «Бордо» могут понизить до пятого дивизиона Франции

В прошедшем сезоне Мара сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Бордо
ФК Манчестер Сити
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