«Атлетико» поборется с «Манчестер Сити» за 19-летнего француза

Нападающий «Бордо» Секу Мара в это летнее трансферное окно может покинуть команду.

Как сообщает L'Equipe, 19-летний француз привлек внимание «Атлетико», «Монако», «Манчестер Сити», «Труа» и «Лиона». Действующий контракт игрока рассчитан еще на три года.

В июне «Бордо» был понижен до третьего дивизиона страны из-за проваленной финансовой проверки. Чтобы оспорить решение, команде необходимо предоставить гарантии комиссии, поэтому жирондинцы хотят получить за Мара не менее 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мара сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.