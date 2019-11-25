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Трансфер Миранчука в Европу: новые подробности

20:40
Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», во вторник представитель скаутской службы «Локомотива» Андрей Лосюк проведет в Милане очередной раунд переговоров по поводу возможного трансфера 24-летнего полузащитника Алексея Миранчука в один из клубов серии А. На этот раз должна состояться встреча с представителями «Милана».

Не исключено, что в консультациях примет участие Габриэле Джуффрида. Он представляет интересы назначенного в октябре главным тренером красно-черных Стефано Пиоли, а на прошлой неделе присутствовал при разговоре Вадима Шпинева, агента Миранчука, со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

При этом хавбек может оказаться не только в Италии: красно-зеленые контактируют по поводу трансфера с испанскими и немецкими командами, а генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе поддерживает связь и с английскими. Пока в плане отъезда футболиста в Европу речь идет о лете 2020 года или следующей зиме.

Напомним, что контракт Миранчука с железнодорожниками действует до конца июня 2021 года. (Вячеслав Короткин)

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