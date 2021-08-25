Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Ювентусом» по Маккенни

01:46
Теги:

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Calciomercato, «Тоттенхэм» ведет переговоры по 22-летнему американцу.

Ранее появилась информация, что Маккенни может уйти из туринсокго клуба из-за трансфера Мануэля Локателли, которого арендовали у «Сассуоло» на два года. Действующий контракт Маккенни рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Уэстон сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Скандал с украинцами на церемонии открытия Паралимпиады. Что это было?
«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ»
«Спартак» пополнится защитником «Балтики» Макарчуком
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд