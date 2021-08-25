«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Ювентусом» по Маккенни
01:46
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Calciomercato, «Тоттенхэм» ведет переговоры по 22-летнему американцу.
Ранее появилась информация, что Маккенни может уйти из туринсокго клуба из-за трансфера Мануэля Локателли, которого арендовали у «Сассуоло» на два года. Действующий контракт Маккенни рассчитан до лета 2025 года.
В прошлом сезоне Уэстон сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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