Корне перейдет из «Лиона» в «Бернли»
02:08
Защитник «Лиона» Максвел Корне продолжит карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.
«Бернли» предложил за 24-летнего ивуарийца 15 миллионов фунтов стерлингов. «Лион» принял это предложение.
В прошлом сезоне Корне сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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