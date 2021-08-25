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Корне перейдет из «Лиона» в «Бернли»

02:08
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Защитник «Лиона» Максвел Корне продолжит карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

«Бернли» предложил за 24-летнего ивуарийца 15 миллионов фунтов стерлингов. «Лион» принял это предложение.

В прошлом сезоне Корне сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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