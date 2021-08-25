Экс-защитник «Сочи» Рами вернулся во Францию

«Труа» объявил о подписании бывшего защитника сборной Франции Адиля Рами. 35-летний француз заключил контракт, рассчитанный на один сезон.

Этим летом Рами остался без клуба, так как 29 июля расторг контракт с португальской «Боавиштой». С тех пор он был свободным агентом.

В начале августа агент игрока Рубен Хавьер Косо Руиз в интервью «СЭ» рассказывал о том, что его клиент готов вернуться в Россию, где играл в 2020 году.

Напомним, в феврале прошлого года Рами стал игроком «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае российский клуб расторг контракт с французом.