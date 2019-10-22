Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Тоттенхэм» определился с заменой для Эриксена: речь о хавбеке «Барселоны»

09:36
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья зимой может перейти в «Тоттенхэм», утверждает Mundo Deportivo. По информации СМИ, главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино лично заинтересован в переходе 21-летнего испанца.

Аленья рассматривается в качестве замены для полузащитника Кристиана Эриксена?, который может покинуть команду в ближайшее время. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Аленья провел один матч за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир