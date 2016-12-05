"Тоттенхэм" может заменить Ллориса на Пикфорда или Харта

"Тоттенхэм" занялся поиском вариантов возможной замены вратаря Юго Ллориса. Как сообщает The Mirror, "шпоры" не могут договориться с французом о новом контракте. Интерес к Ллорису проявляют другие клубы, поэтому его уход после окончания сезона не исключен. Это вынуждает "Тоттенхэм" искать запасные варианты.

По данным источника, "шпоры" готовы подписать 22-летнего голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда. Еще один вариант – Джо Харт, на которого в "Манчестер Сити" не рассчитывают. Нынешний сезон он проводит на правах аренды в "Торино".