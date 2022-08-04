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Сегодня, 06:32

«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Удинезе» Удогие

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Удинезе» Дестини Удогие может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, «Тоттенхэм» начал переговоры о подписании 19-летнего итальянца.

По информации источника, переговоры находятся на ранней стадии. Никакого согласия пока нет, так как многие клубы заинтересованы в Удогие.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Удогие сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Удинезе
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