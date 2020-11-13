Форвард «Эвертона» Тосун может вернуться в Турцию
Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в «Бешикташ», сообщает Asist Analiz.
По данным источника, данную информацию подтвердил отец 29-летнего турка. Форвард недоволен, что получает так мало игрового времени, поэтому задумался о смене обстановки.
В нынешнем сезоне АПЛ Тосун провел 2 матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.