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Форвард «Эвертона» Тосун может вернуться в Турцию

21:33
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Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в «Бешикташ», сообщает Asist Analiz.

По данным источника, данную информацию подтвердил отец 29-летнего турка. Форвард недоволен, что получает так мало игрового времени, поэтому задумался о смене обстановки.

В нынешнем сезоне АПЛ Тосун провел 2 матча.

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