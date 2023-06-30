«Торино» не может договориться с «Вест Хэмом» о выкупе Влашича

«Торино» ведет переговоры о выкупе полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, итальянский клуб не может договориться с «молотобойцами». Туринцы предлагают за 25-летнего хорвата 9+1 млн евро, однако лондонский клуб хочет получить больше.

В сезоне-2022/23 Влашич забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.