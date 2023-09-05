Торган Азар может продолжить карьеру в бельгийском клубе

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в Бельгии, сообщает Nieuwsblad.

По данным источника, игроком интересуется «Андерлехт». Однако зарплата игрока может уменьшиться в случае перехода игрока в новый клуб.

Контракт 30-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро. Трансферное окно в Бельгии закроется 6 сентября.