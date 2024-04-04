Топ-клубы АПЛ нацелились на Родриго из «Реала»

Нападающий «Реала» Родриго попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в подписании 23-летнего бразильца заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». Отмечается, что на данный момент футболист не планирует покидать «Реал», несмотря на интерес из Англии.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 42 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.