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Сегодня, 17:51

Топ-клубы АПЛ нацелились на Родриго из «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в подписании 23-летнего бразильца заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». Отмечается, что на данный момент футболист не планирует покидать «Реал», несмотря на интерес из Англии.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 42 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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