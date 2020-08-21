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Тиагу Силва склоняется к переходу в «Челси»

18:48
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Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Get French Football News. По информации СМИ, 35-летний бразилец близок к переходу в «Челси».

Сам Тиагу Силва отдает предпочтение лондонской команде. На футболиста также претендуют «Фиорентина» и «Эвертон». Однако существует вероятность, что защитник останется в «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Силва провел 34 матча за парижан и не отметился результативными действиями.

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