Тео Эрнандес перешел из "Реала" в "Милан", сообщает официальный сайт мадридцев. Детали сделки не соглашаются. Ранее испанские СМИ сообщали, что соглашение будет заключено на пять лет, а сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

– Клуб благодарит Тео за его работу и профессионализм в течение того времени, когда он защищал цвета нашего клуба, и желает ему удачи на его новом этапе, – говорится в сообщении пресс-службы "Реала".

В прошедшем сезоне Тео на правах аренды выступал за "Реал Сосьедад", сыграв в 28 матчах во всех турнирах и отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

Напомним, ранее брат Тео Люка Эрнандес перешел из "Атлетико" в "Баварию".

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