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Сульшеру не нужен Алаба в «Манчестер Юнайтед»

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Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба может покинуть команду зимой. Испанское издание AS на прошлой неделе сообщило, что «Манчестер Юнайтед» может побороться за 28-летнего австрийца. Однако The Telegraph опровергло эту информацию, так как главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер хочет подписать полузащитника и не заинтересован в Алабе.

Алаба играет в «Баварии» с лета 2008 года. Большую часть своей карьеры футболист провел в мюнхенском клубе. В сезоне-2020/21 защитник провел 9 матчей, забив 1 гол. Его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

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