"Сочи" арендовал Маргасова у "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов на правах аренды будет выступать до конца текущего сезона за "Сочи", сообщает официальный сайт московской команды. Контракт 26-летнего россиянина с железнодорожниками истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне Маргасов не провел в составе "Локомотива" ни одной встречи.

"Сочи" занимает шестое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 24 туров с 38 очками.

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