СМИ: "Вулверхэмптон" - главный претендент на Андре Силву

"Вулверхэмтон" претендует на португальского форварда Андре Силву, сообщает Birmingham Mail. Его контракт принадлежит "Милану", он играет за "Севилью" на правах аренды.

Сообщается, что "Вулверхэмтон" является главным кандидатом, но агент игрока Жорже Мендеш готов рассмотреть предложения и от других клубов. "Севилья" выкупать его контракт не планирует.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 27 матчей в чемпионате Испании и забил девять мячей при двух голевых передачах. Его контракт с "Миланом" заканчивается летом 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

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