"Реал" готов потратить 280 миллионов евро за нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, утверждает Sport.es, ссылаясь на France Football. Контракт 20-летнего француза с парижанами действует до 30 июня 2022 года.

По информации СМИ, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан надеется, что Мбаппе перейдет в мадридскую команду. Руководство "ПСЖ" не хочет расставаться с форвардом, но решение может измениться из-за финансового фэйр-плей, с которым парижане испытывают трудности.

В текущем сезоне Мбаппе провел 41 матч за "ПСЖ", забил 36 голов и отдал 17 голевых передач. По итогам прошлого года 20-летний француз выиграл первый в истории "молодежный "Золотой мяч".

Напомним, что самым дорогим трансфером в истории футбола был переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017-м. Тогда французы заплатили за бразильца 222 миллиона евро.

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