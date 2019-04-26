Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался делать визу для поездки на предсезонный турнир в Китае, утверждает El Chiringuito. 26-летний француз провел беседу с руководством "красных дьяволов" о том, чтобы начать переговоры с "Реалом".

Ранее сообщалось, что Погба рассказал своим одноклубникам о намерении покинуть "МЮ".

Портал transfermarkt.de оценивает француза в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 44 матча за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

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