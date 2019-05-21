СМИ: "МЮ" готов предложить 105 миллионов фунтов за 19-летнего хавбека "Бенфики"

"Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" начали переговоры с "Бенфикой" о переходе полузащитника Жоау Фелиша, утверждает Record. "Красные дьяволы" могут заплатить 105 миллионов фунтов стерлингов за 19-летнего португальца.

По информации СМИ, "Атлетико" планирует найти замену нападающему Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании сезона. Фелиш является одним из кандидатов.

В сезоне-2018/19 Фелиш принял участие в 43 матчах "Бенфики", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

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