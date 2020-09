СМИ: Манджукич будет получать в «Локо» 4 миллиона евро за сезон

Нападающий Марио Манджукич согласовал с «Локомотивом» двухлетний контракт, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, железнодорожники уже договорились с 34-летним хорватом. За год Манджукич заработает 4 миллиона евро.

Форвард с декабря 2019 года выступал за «Аль-Духаиль» и забил за катарский клуб один гол в семи матчах. На данный момент хорват является свободным агентом, экс-футболист «Баварии», «Атлетико» и «Ювентуса» не имеет игровой практики с марта.

