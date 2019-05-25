СМИ: "Манчестер Юнайтед" предлагает де Лигту зарплату в 12 миллионов фунтов в год

По информации The Sun, "Манчестер Юнайтед" предлагает капитану и защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту зарплату в 12,3 миллиона фунтов в год.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о трансфере за 74 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. 19-летний голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Портал transfermarkt.de оценивает де Лигта в 70 миллионов евро.

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