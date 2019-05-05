"Краснодар" в прошлое летнее трансферное окно предлагал 10 миллионов фунтов стерлингов за защитника "Лидса" Понтуса Янссона, утверждает The 72.

По информации СМИ, Янссон принял такое решение, потому что хочет помочь команде выйти в английскую премьер-лигу. "Лидс", который выступает в чемпионшипе, финиширует на 3-м или 4-м месте в турнирной таблице по итогам текущего сезона.

Янссон перешел в "Лидс" в 2017 году. В минувшем сезоне он провел 42 матча в чемпионшипе и забил 3 гола.

Защитник "Лидса" заявил, что отказался от невероятного предложения "Краснодара"