СМИ: Коутинью может вернуться в "Ливерпуль"

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью, возможно, вновь станет игроком "Ливерпуля", сообщает Le 10 Sport.
По данным источника, футболистом интересуются клубы премьер-лиги, в том числе "Ливерпуль". Также проявляют интерес к нему "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но из-за трансферного запрета лондонский клуб не сможет осуществить переход.
В минувшем сезоне 27-летний Филиппе Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
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