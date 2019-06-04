СМИ: Клопп попросил руководство "Ливерпуля" приобрести де Лигта

"Ливерпуль" намерен приобрести защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport Bild. В трансфере лично заинтересован главный тренер команды Юрген Клопп, который желает, чтобы Маттейс составил пару в центре обороны вместе с соотечественником Виргилом ван Дейком. В борьбе за де Лигта также участвуют "Басрелона", "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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