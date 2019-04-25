"Интер" заинтересован в приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса. Как утверждает The Independent, 30-летнему чилийцу придется пойти на существенное понижение заработной платы в случае перехода в миланский клуб.

Сейчас Санчес зарабатывает 500 000 фунтов стерлингов в неделю. Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Санчес провел 25 матчей за "МЮ", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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