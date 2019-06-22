СМИ: де Лигт решил перейти в "Ювентус"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в "Ювентус", утверждает Sky Sports Italy. По информации СМИ, 19-летний голландец хочет продолжить карьеру в туринском клубе. "Бьянконери" заплатят за футболиста от 60 до 70 миллионов евро.

Де Лигт также получил предложения от "Барселоны" и "ПСЖ", но принял решение остановиться на "Ювентусе".

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.

Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.

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