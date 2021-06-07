СМИ: ЦСКА снова проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга»
11:04
Полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья вновь попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha.
Московский клуб сделал запрос о трансферной стоимости полузащитника, которая, по мнению «Спортинга», составляет 30 миллионов евро. Такие же цифры были озвучены «Вулверхэмптону», «Эвертону» и «Лестеру».
Соглашение Пальини, который попал в заявку сборной Португалии на Евро-2020, действует до июня 2025 года.
СМИ сообщали об интересе ЦСКА к игроку летом 2020 года. Пальинья в минувшем сезоне стал чемпионом Португалии со «Спортингом», сыграв в 32 матчах лиги и забив 1 гол.
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