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В Турции сообщили, что «Спартак» и ЦСКА претендуют на нападающего «Бешикташа»

09:36
Кайл Ларин. Фото Instagram
Кайл Ларин. Фото Instagram
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Нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин может продолжить карьеру в РПЛ. С 26-летним канадским футболистом контактировали «Спартак» и ЦСКА, утверждает Milliyet.

Игрок хочет продолжить выступать в чемпионате Турции, но руководство «Бешикташа» готово продать его. В скором времени стороны обсудят ситуацию.

Ларин перебрался в турецкую команду зимой 2018 года. Он был куплен у клуба МЛС «Орландо» и заключил контракт до 30 июня 2022-го.

Добавим, что в минувшем сезоне канадец отыграл 45 матчей, забил 23 гола и отдал шесть голевых передач.

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