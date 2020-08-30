Record: Пальинья отказался от перехода в ЦСКА

Полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья отказался от перехода в ЦСКА, утверждает Record.

Португальский клуб получил два предложения от московского клуба. Стороны сошлись на сумме трансфера в размере 12 миллионов евро. Однако сам 25-летний игрок отказался от перехода, так как рассчитывает продолжить карьеру в Англии.

В минувшем сезоне Пальинья сыграл в составе «Браги», где выступал на правах аренды, 44 матча, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом из Лиссабона рассчитан до лета 2023 года.