СМИ: ЦСКА и «Дженоа» не смогли договориться об аренде Гайча
19:40
ЦСКА и «Дженоа» не смогли договориться об аренде нападающего армейцев Адольфо Гайча, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
По данным источника, стороны не сошлись на продолжительности аренды. ЦСКА хотел отдать 21-летнего аргентинца на полтора года в серию А, а вот «Дженоа» был готов взять футболиста лишь до конца нынешнего сезона.
Сам же Гайч дал согласие на переход в «Дженоа». Кроме того, в СМИ была информация, что футболистом интересуется «Болонья».
В сезоне-2020/21 Гайч провел 18 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/dzhenoa-otkazalsya-ot-idei-arendovat-gajcha/
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