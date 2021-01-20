СМИ: ЦСКА и «Дженоа» не смогли договориться об аренде Гайча

ЦСКА и «Дженоа» не смогли договориться об аренде нападающего армейцев Адольфо Гайча, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По данным источника, стороны не сошлись на продолжительности аренды. ЦСКА хотел отдать 21-летнего аргентинца на полтора года в серию А, а вот «Дженоа» был готов взять футболиста лишь до конца нынешнего сезона.

Сам же Гайч дал согласие на переход в «Дженоа». Кроме того, в СМИ была информация, что футболистом интересуется «Болонья».

В сезоне-2020/21 Гайч провел 18 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.