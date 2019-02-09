СМИ: "Боруссия" из Менхенгладбаха интересуется Кильяном Азаром

"Боруссия" (Менхенгладбах) проявляет интерес к полузащитнику "Серкль Брюгге" Кильяну Азару, сообщает немецкое издание Bild.

Сообщается, что футболист может стать заменой для своего брата Торгана Азара, который, возможно, покинет команду. При этом футболист находится на контракте в "Челси", где играет другой его брат - Эден Азар. За бельгийский клуб Кильян Азар выступает на правах аренды.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Серкль Брюгге" и забил два мяча при одной голевой передаче.

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