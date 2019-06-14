СМИ: "Барселона" открыта к продаже Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб, сообщает сайт радио Cadena SER. 31-летний хорват не входит в планы Эрнесто Вальверде на следующий сезон, а с приходом Френки де Йонга он с большой долей вероятности потеряет место в стартовом составе.

Впрочем, еще не поступило предложения, которое бы устроило как клуб, так и игрока.

Transfermarkt оценивает Ракитича в 40 миллионов евро. Его соглашение с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 54 матча за "Барселону", забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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