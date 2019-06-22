СМИ: "Барселона" хочет приобрести и Неймара, и Гризманна

"Барселона" намерена приобрести двух нападающих в текущее трансферное окно. Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб хочет подписать форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и футболиста "ПСЖ" Неймара.

Сине-гранатовым придется заплатить 120 миллионов евро за Гризманна. Трансфер Неймара оценивается в 100 миллионов евро – кроме того, каталонцы хотят включить в сделку форварда Филиппе Коутинью. Оба игрока готовы пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону".

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей за "Атлетико", забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Неймар принял участие в 28 встречах в составе "ПСЖ", отметившись 23 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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