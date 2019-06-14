СМИ: "Аякс" сосредоточится на приобретении Промеса, если продаст Зиеха или Нереса

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Севилью", летом может перейти в "Аякс"​, сообщает De Telegraaf. Это произойдет в том случае, если состав полуфиналистов Лиги чемпионов покинут Хаким Зиех или Давид Нерес, к которым после успешного сезона проявляют интерес европейские топ-клубы.

Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.

Сообщается, что "Севилья" примет устраивающее ее предложение. Промеса недоволен тактической ролью в испанском клубе, в схеме с тремя центральными защитниками он должен закрывать всю бровку.

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