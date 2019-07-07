Sky Sports: Бенитес хочет пригласить бывшего игрока "Зенита" в "Далянь Ифан"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон летом может перейти в "Далянь Ифан", утверждает Sky Sports. По информации СМИ, главный тренер китайского клуба Рафаэль Бенитес лично заинтересован в приглашении 29-летнего венесуэльца в команду.

В прошедшем сезоне Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле", который ранее возглавлял Бенитес. Форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Рондон выступал за "Зенит"​ с 2014 по 2015 год.

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